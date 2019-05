De living a gimnasio: El nuevo emprendimiento lejos de la televisión de Ivette Vergara

Las redes sociales cada vez van tomando más protagonismos y muchos son los que han comenzado emprendimientos y proyectos a través de ellas. Un ejemplo es Carola de Moras, quien al dejar la televisión comenzó su propio canal web. Ahora también se sumó Ivette Vergara.

La ex panelista del matinal de Mega “Mucho Gusto” lleva dos semanas fuera de la pantalla chica. La comunicadora ha comenzado a explorar otras opciones a través de su cuenta de Instagram para mantenerse vigente.

Gimnasio en casa

“Empecé grabando mis entrenamientos en el gimnasio, pero me di cuenta de que muchos no iban al gimnasio porque no tenían plata, tiempo, etc. Y claro, puedes no tener lucas para ir al gimnasio, pero hoy hay plazas, tienes lugares para hacer ejercicios, no hay excusas, y decidí hacerlo en mi casa”, contó Vergara a La Cuarta.

Convirtió su living en un gimnasio donde se graba realizando diferentes rutinas de ejercicio las cuales se pueden hacer desde la comodidad del hogar. “Muevo la alfombra, corro un poco el sillón y listo. Todas las rutinas son supervisadas por mi entrenador”, aseguró.

Trabaja junto a un grupo de personas que la ayuda a grabar sus videos y editarlos paro poder subirlos a las redes sociales. “Hoy el negocio de la tele está en crisis económica y las plataformas virtuales llegaron para quedarse”, manifestó.

Al igual que Carola de Moras ve interesante desarrollar contenido para esta plataforma de diferentes temas. “Me parece súper interesante darle una vuelta, hacer un canal, un blog, un programa donde pueda compartir mis datos de vida sana, de familia, viajes, para cuidar el bolsillo”.

Si bien hoy Ivette no se encuentra en un programa, no está considerando dejar la televisión por las redes sociales. “No me he planteado vivir de esto, pero para mí utilizar las redes sociales es aportar”.

Revisa el backstage de Vicentico: