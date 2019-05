Así quedaron glúteos de esposa de Luis Alberto Posada tras aplicarse biopolímeros

Aunque desde hace más de diez años se ha visto el peligroso efecto de las malas prácticas estéticas, entre ellas los biopolímeros, muchas mujeres siguen recurriendo a gente poco profesional para implantárselos.

Esto le pasó a la esposa del cantante de música popular Luis Alberto Posada, Catalina Iglesias. Al igual que Yina Calderón y Jessica Cediel, fue víctima de los biopolímeros.

Iglesias contó en "Lo sé todo", que en 2003 se los aplicó. Se hizo el procedimiento en Pereira, en una clínica estética.

Los primeros meses estaba feliz con el resultado. Se fue a España, allá conoció a su esposo y cuando se devolvió a Colombia, vio a la noticia de una mujer que fue víctima de este mismo procedimiento. Ella se preocupó.

Comenzó a tener todos los síntomas. Nunca lo relacionó con el procedimiento. Cinco años después, se hizo un aumento de busto y luego de tener a sus hijos, se quitó los implantes. No le gustaba su apariencia. Y le pesaban mucho.

Pero cuando la iban a operar, también pidió que le redujeran el tamaño de su trasero. Cuando despertó, el doctor le dijo que tenía biopolímeros y le mostró lo que le extrajeron.

Lo que vino después fue duro: se encuentra aún recuperando la movilidad. Durante dos meses no pudo ni sentarse.

Ya le extrajeron todos los biopolímeros de su cuerpo, pero le quedaron cicatrices. Lo que le ha ayudado es tener el apoyo de su esposo.

También dice a las mujeres que se acepten como son y que se siente mal por incitar a sus amigas a incurrir en esta práctica.

Recuerde que las cirugías y procedimientos en sí no son malos: lo que está mal es no informarse y recurrir a gente sin experiencia profesional certificada y que no usa productos avalados por las autoridades.

También es necesario hacerse ver de un médico antes de realizarse cualquier procedimiento.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO