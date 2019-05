De críticas a elogios: Christell Rodríguez realizó un aplaudido cambio de look

View this post on Instagram

Nuevo Cover!! Mañana es too late – @jesseyjoy @jbalvin @warnermusicchile Nuevo Cover Nuevo Concurso!!! ‼️ Sortearé una CUENTA de SPOTIFY de 6meses😦‼️‼️ 1️⃣Sígueme! ❤️Dale like y comparte esta publicación en tu historia y etiquétame 2️⃣Comenta “Participando” en esta publicación 3️⃣En caso de #chile #instagramers #intachile #diosesfiel #music #cover #jesseyjoy