¿Diferencias de opinión? Carola Urrejola y Maurico Jürgensen discutieron en “Bienvenidos”

En el matinal “Bienvenidos” de Canal 13 Carola Urrejola y Mauricio Jürgensen, tuvieron un enfrentamiento por el caso de María Inés Contreras, mujer que sufrió una lesión en Cancún el cual se le agravó al punto de tener que amputarle la pierna.

La discusión comenzó cuando se analizaba la responsabilidad y deberes que tenía el cónsul chileno en México. Los familiares solicitaron ayuda para poder traer a la mujer de vuelta al país porque se han quedado sin dinero. Pero este aseguró que no es su responsabilidad y que tampoco tienen los recursos.

La discusión

Fue lo que desató la pelea entre el matrimonio. Jürgunsen aseguraba que el Cónsul y que el Gobierno debían prestar la ayuda monetaria necesaria para poder realizar el traslado.

“Hemos vistos esfuerzos por traer a delincuentes de vuelta al país y es largo el historial, estoy pensando en un dictador que por razones humanitarias volvió a Chile y estoy pensando en dos personas chilenas que estuvieron acusadas en Indonesia… creo que podría haber un esfuerzo mayor de la cancillería por asistir a estos connacionales que están pasando un problema allá”, explicó Mauricio.

Mientras que Urrejola manifestó que el Estado tiene prioridades y no se puede involucrar en todos los problemas que sufren los chilenos en el extranjero.

“Como Estado tú no puedes solucionar monetariamente, los problemas que tengan todos los chilenos en el extranjero. No se puede, si tú abres esa puerta… no se puede, porque el Estado tiene prioridades”, aseguró la periodista.

Se interrumpieron mientras hablaban y fueron firmes en su opinión. Pero para bajarle el perfil a lo que estaba sucediendo todos quedaron de acuerdo en decir que se debe evaluar cada caso para tomar una decisión.

En redes sociales los seguidores del programa también opinaron sobre la polémica apoyando tanto a Urrajola como a Jüngersen.

Faltan más animadores como jurgensen directos sin miedo a los políticos de mierda en Chile #Bienvenidos13 — Fx (@pall_mall13) May 23, 2019

#Bienvenidos13 El consul ineficiente pero no excluye la picanteria del Jurgensen — luis alcaino (@luisalcaino) May 23, 2019

#Bienvenidos13 @rubionatural @TonkaTP @carolaurrejola las funciones de los cónsules estan bien definidas. Y su deber es Asistirnos y velar x nuestros intereses en el extranjero pic.twitter.com/u7OuRjNm1P — malerie burgos (@malerie_b) May 23, 2019

Tremenda parada de carros de la Urrejola a su marido…. Sutilmente lo trató de ignorante!!!

Le salió lo buena periodista que es por sobre su ideología. Bien por ella#Bienvenidos13 — Lia Negrier (@lianegrier64) May 23, 2019

