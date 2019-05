Daniel Valenzuela perdió 20 kilos y mostró sus resultados en redes sociales

Un tremendo cambio es el que muestra por estos días Daniel Valenzuela, quien perdió 20 kilos luego de someterse a una cirugía bariátrica.

El locutor de radio Candela logró su transformación luego de meses, en los que comenzó a prepararse para el gran procedimiento. "Hay varias cosas que metí en la juguera de la reflexión y que me llevaron a optar por la operación. Primero están mis hijas, que me demandan harta actividad, y por otra parte hay un tema de salud y proyección con ellas también. Entonces, tenía que ponerme a punto", confesó a La Cuarta.

El animador llegó a pesar 100 kilos, lo que repercutió directamente en sus actividades del día a día. Por eso, decidió recurrir al bisturí. "Primero pedí varias opiniones médicas, que me hicieron ver los pro y contras de cada cosa. Yo llevo un tiempo con hipotiroidismo y lo había descuidado, entonces primero me tuve que poner al día con eso, de regularlo. Después tuve que bajar de peso para pasar a la otra etapa, la de cirugía", contó.

"Me hice una cirugía bariátrica, que es una manga que no está exenta de sacrificio y hay que ser bien consciente, porque no es llegar y hacérselo, hay que hacer varios chequeos y una previa importante, empezar a racionalizar, ser consciente de la comida, de qué se puede y qué no", agregó.

Lo que más le costó, eso sí fue el periodo post operatorio. "Es bien sacrificado, hay que comer poquito, una dieta líquida mucho tiempo. Estoy bien contento con lo que hice. Hoy ya puedo comer de todo", dijo.

Sobre su cambio físico, se mostró bastante contento. "Rejuvenecí y me han dicho puros buenos comentarios. Lo que viene es meterme al gimnasio, porque con tanta dieta ya no tengo ni poto y tengo que recuperarlo jajajá", cerró Daniel Valenzuela.

