Los votos de Alejandro Riaño en su boda de los que todos se rieron

Bueno ahora si!!! Quiero empezar por darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron ayer, amigos y familia, por darlo todo hasta el final jajaja!! . Gracias a @alejandroria por haberme dicho que si! Por darme la felicidad de tener a Mati y haber hecho una fiesta completamente divina!!! . Fue la noche de mis sueños!!! Tenía al príncipe azul @alejandroria , el vestido de mis sueños @maribelarangonovias , @carolinagomezblanco_events convertiste nuestros sueños en realidad, hiciste el pueblo que nos soñamos, todos estaban felices de algo tan único y diferente cómo nosotros dos jajaja GRACIAS GRACIAS A TODOS!!! Fue una noche espectacular, mi cara de Ponqué en las fotos lo dice todo!!!