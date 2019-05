Cobrizo papaya: El nuevo look de Karen Bejarano que impactó en redes sociales

View this post on Instagram

Siempre es tan bakan visitar a mis amigos de @estudio_peinarte @carlossalinasa @euge_rg 🤗🥰💃🏻 Me dejan el pelo soñado!! Muchas de ustedes me preguntan el color que uso en mi cabello y siempre les cuento que en @estudio_peinarte lo personalizaron para mi utilizando #shadeseq de @redken @carlossalinasa y @euge_rg estudiaron mi color natural y lo realzaron con #babylights en tonos cálidos, llegando a este hermoso #cobrizopapaya 😍 si ustedes también quiere un #colorpersonalizado , no duden en pedir su hora con ellos 🙌🏼👌🏼💓