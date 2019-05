Evaluna Montaner mostró con foto en bikini sus estrías:

View this post on Instagram

Siempre quise tener el "cuerpo perfecto". El abdomen de tal persona, la piel de otra, las piernas largas y firmes como fulanita… y por andar comparando no pude disfrutar del cuerpo perfecto para mí. El mío, el que tengo, el que Dios diseñó especialmente y solamente para mí. Sé que muchos me van a decir "de qué te quejas si tu cuerpo está bien" o algo así pero justamente ese es el problema, que cuando me miraba al espejo siempre veía lo que me faltaba y no lo que ya tenía. Quiero aprovechar esta foto (que seguramente en otro momento no habría subido) para hacerles saber que amo mi cuerpo y estoy orgullosa de él tal cual es. Con mi tamaño minúsculo, mis caderas grandes, y mi barquito de papel navegando en estrías.⛵️