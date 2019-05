Yina Calderón sale en medio internacional mostrando los biopolímeros en su cola

View this post on Instagram

😭😭😭 más bolas llamadas fibrosis 😔 quedan gracias a las cirugías a las que me he sometido para retirar este veneno 😓 el doctor ya me saco casi el 80 % de este veneno me encuentro mucho mejor pero continúa la terapia 😭😭#losbiopolimerosmatan ( ni se les ocurra inyectarse sustancias extrañas en los glúteos 😪 porque las veré en lo mismo )