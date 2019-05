La magia de la maternidad en canciones

Beyoncé – Blue

Justamente, esta canción lleva el nombre de su hija mayor. Un tema de 2014 en el que asegura sentirse bendecida por poder mirarla todos los días. “When I look in your eyes, I feel alive” (cuando miro tus ojos me siento viva), canta la norteamericana. Cabe recordar que hace un tiempo la cantante volvió a convertirse en madre, pero en esta ocasión de mellizos. Ellos están próximos a cumplir dos años.

Alejandra Guzmán – Yo te esperaba

Sin duda, uno de los momentos más felices en la vida de esta mexicana fue el nacimiento de Frida Sofía, quien ya es toda una mujer. Toda esa alegría la refleja en esta canción, donde cuenta cómo fueron los meses en los que tuvo en su vientre a Sofía. “Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo”, es el inicio de este tema.

Gloria Estefan – Milagro

La cantante cubana es muy clara con la letra de esta canción, afirmando que "son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor, nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón". Si no ha escuchado el tema, seguro cuando lo haga se encontrará con ese sabor latino que siempre ha caracterizado a esta mujer, aunque con una voz más dulce que refleja ese amor único que siente por sus hijos: Emily y Nayib.

Soledad Giménez – Mi pequeño tesoro

Aunque es un tema que lleva la marca registrada de Presuntos Implicados, lo cierto es que Soledad Giménez, la voz inolvidable de esta agrupación, fue quien compuso este tema cuando nació su primer hijo, en 1994. “Mi pequeño tesoro se halla escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo”.

Andrea Echeverri – A Eme O

La cuota colombiana no podía faltar. Y es que Andrea decidió mostrar sin tapujos cada una de las emociones que sintió con la llegada de su primera hija: Milagros. Toda esas sensaciones se encuentran reflejadas en su álbum homónimo de 2005, que tiene 13 canciones, pero sin duda, la más escuchada fue A Eme O. Si no la recuerda por el nombre, de seguro la letra le refrescará la memoria: “Desde que naciste soy mejor amante, como si hubieras destapado mis conductos. Me han crecido los senos, el vientre y las caderas”.

Shakira – Toneladas

Una canción que hace parte del último disco de la colombiana, El dorado (2017), y que la misma Shakira le dedicó a su hijo Milan en medio de un concierto en España. “Como sé que te gusta, esta canción es para ti”, le dijo la cantante al pequeño desde el escenario. El tema comienza así: “Es la luz detrás de tus ojos que ilumina mi penumbra y que va brillando más fuerte y soy feliz, muy feliz”. Hace unos años, antes del lanzamiento de su segundo hijo, Shakira dedicó otro tema a Milan, pero en inglés: The One Thing.