La particular forma con la que Sara Uribe celebró el día de las madres:

Durante este fin de semana los usuarios de las redes sociales homenajearon a sus madres. No obstante, algunas mamás no dudaron de compartir algunos momentos que han tenido durante este hermoso rol.

Sara Uribe no podía de la dicha en su primera celebración del día de las madres. Es por eso que decidió compartir con sus seguidores algunas imágenes que nunca antes había compartido.

En algunas de ellas muestra el momento en el que descubren el sexo del bebé, momentos de su embarazo; y la llegada de su hijo. Incluso se reveló que Freddy Guarín fue quien cortó el cordón umbilical durante el parto.

No obstante, las palabras de la presentadora también se robaron la atención. Allí Sara exaltó lo importante que es su hijo. Y aprovechó para mandarle un mensaje a las mamás: que nunca se olviden de expresarle a sus hijos lo mucho que los quieren.

"La persona que me cambió la vida no tiene ni un año de edad y me enreda y me desenreda todos los días.

Feliz día de la madre a todas.

Amen mucho. Díganlo. Grítenlo. Escríbanlo…¡Como sea! Pero exprésenlo", escribió la modelo.