“No podíamos tener relaciones sexuales”: Pipe Bueno, sobre biopolímeros de Jessica Cediel

El tema de la presentadora Jessica Cediel y los biopolímeros volvió a tomar relevancia hace poco.

La razón fue que el médico que le inyectó esto, Martín Carrillo, quedó absuelto por este caso.

Ahora, en medio de una entrevista, fue Pipe Bueno quien habló de ella.

Y justamente lo hizo para hablar del mismo tema.

Aseguró que no entiende las críticas, ni las burlas, pues realmente fue un proceso bastante doloroso para ella.

Esto fue lo que dijo en entrevista para A solas con Tony, de la cadena Univisión

“Tiene un problema físico de salud, no es que lo tuvo. Ella en ese momento estuvo en una condición compleja: se puso muy delgada, no comía, todo el tiempo tenía un ‘dren’ en la espalda; teníamos que hacerle un masaje para drenarle ese líquido. Se le despegó 3 veces. […] De hecho, en nuestra intimidad, nosotros no podíamos tener relaciones sexuales durante todo ese tiempo, y eso fue mucho tiempo”, detalló.