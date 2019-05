¡Se fue! Carola de Moras abandonó el set de “Mucho Gusto” antes de salir al aire

Carola de Moras iba a aparecer el viernes en el matinal “Mucho Gusto”, pero no salió al aire. Al parecer la ex conductora del Festival de Viña habría abandonado el set del programa de Mega.

En “Me Late” del canal TV+ aseguraron que de Moras decidió irse porque se enteró ese mismo día que despedirían a Ivette Vergara del espacio televisivo.

Carola había asistido al matinal en febrero de este año, recibiendo muy buenas críticas. Al programa fue invitada con antelación para que asistiera el viernes y hablara de “Moom”, su página web.

¿Por qué no apareció?

Daniel "Huevo Fuenzalida dio detalles en su late sobre la fuga de Carola de Moras: ¿Qué pasó que no salió al aire Carola de Moras? ¿Estoy equivocado o no? Anunciaron a Carola de Moras al aire en el Mucho Gusto y después no vimos a Carola de Moras”, comentó según Glamorama.

El panelista, Sergio Rojas, aseguró que “La anunciaron. A mí me dijeron que Carola de Moras llegó. Una maquilladora, que también trabaja ahí, me dice que maquilló a Carola de Moras. La microfonearon”.

"Andaba con alguien, con un asesor. Ahí se saca el micrófono y dice ‘no voy a entrar al set. Esto no es a lo que yo venía. Me voy’. Dejó el micrófono y a toda la gente de Mega en ascuas, porque la habían anunciado”, agregó.

En Página 7 confirmaron que la ex conductora fue anunciada al aire: “En instantes…. nos visita Carola de Moras y nos habla de su maternidad”, apareció escrito en la pantalla.

Cecilia Gutiérrez, quien trabaja con de Moras en la página web y es panelista de “Me Late”, contó en le programa que no sabe exactamente que pasó, pero no es primera vez que en el matinal anuncian a alguien y que luego no aparece.

“Yo estaba viendo el Mucho Gusto y efectivamente la anunciaron, pero no sé qué es lo que habrá pasado. El Mucho Gusto muchas veces, incluso hemos visto reclamos en las redes sociales, que invitan a la gente y después no hay tiempo y no salen al aire”.

Rojas insistió que el matinal no fue el responsable de que la modelo no apareciera al aire. “. Fue ella que dijo ‘no es el momento, no es el lugar’, en vista de lo que estaba pasando con Ivette. Se sacó el micrófono y dijo ‘hasta luego caballeros'”.

Revisa el backstage de Camila Recabarren: