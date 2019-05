Tildan de agresiva a Jessica Cediel en redes

View this post on Instagram

No estoy interesada en complacer a nadie en este mundo…🙄 Tratar de complacer a [email protected] es ridículamente peligroso 🤷🏻‍♀️ Menos mal mi vida es mía y la realidad de mi vida la conozco yo y no “alguien más…” y para mi eso es suficiente 🙏💙 😋#notinterested