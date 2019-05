Luego de que se conociera que Shannon de Lima es la novia de James Rodríguez; la modelo ha levantado múltiples sentimientos.

Aunque la modelo y el futbolista no lo han confirmado ante cámaras, como ya lo hizo Daniela Ospina con Harold, todo indica que sí. Y no solo eso, pues ahora los dos y la familia del jugador no dudan en publicar fotos junto a la venezolana.

No obstante, hay quienes no comparten la misma felicidad de dar a conocer la relación. Para algunos usuarios de la red social la modelo no es de total agrado para ser la compañera sentimental del 10 de la Selección Colombia. Es por eso que en algunas de las publicaciones no dudan en escribir cosas negativas.

Esta vez fue víctima de críticas en la que la modelo exalta a su hijo. Al parecer la pose que tiene la modelo no fue de agrado para algunos, por lo que no dudaron en escribir comentarios negativos.

Épica respuesta de Shannon de Lima a quien la crítico por foto con su hijo:

"Se nota en como te sientas el tipo de mujer que eres", "Que dama eres, se nota en como te sientas", "Jaja que buena pose, el camarógrafo se lució", son algunos de los comentarios.

La presunta novia de James Rodríguez no pasó por alto los comentarios y respondió:

"jaja sí, a veces se me olvida que soy niña".

Sus seguidores no dudaron apoyarla. Algunos de los argumentos que usaron sus fans es que ha demostrado que culmina todo lo que se propone; actualmente es una de las modelos más reconocidas, ha sacado su hijo adelante, tiene su propia tienda.

Te mostramos en video: