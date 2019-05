El grave error que cometió el príncipe Carlos en el momento que conoció a la princesa Diana

La princesa Diana y el príncipe Carlos se casaron en su espectacular boda real en julio de 1981, después de que se comprometieron en febrero de ese año. El Príncipe de Gales había interrumpido su relación con Camilla Parker Bowles antes de proponerle matrimonio a Diana, sin embargo, su relación romántica y la de Camilla se remontaban a principios de los años setenta. Sin embargo, de acuerdo con la biógrafa real Penny Junor, el príncipe "no le dijo nada a Diana" sobre su pasado con Camilla hasta después de que ella aceptara su propuesta.

En su biografía de 2017 "The Duchess: The Untold Story", la Sra. Junor describe cómo Diana se hizo amiga de Camilla durante su noviazgo con Carlos, pensando que solo era una amiga del príncipe.

La polémica que ha causado el nacimiento del bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry Y apenas tiene un día de nacido.

La Sra. Junor escribe: “Él confesó todo después del compromiso. No había manejado bien las cosas. No se le ocurrió que ella necesitaba saberlo antes de que alguien más le dijera".

Un amigo del Príncipe de Gales le dijo a la Sra. Junor: “Cometió un gran error”.

“Puedes simpatizar con Diana, oh Dios, sí. Dicho de esa manera, él era el arquitecto del desastre. Pero ya ves, creo que él siente que se le aplican diferentes estándares porque no se le permitió casarse con el amor de su vida; Él tuvo que producir herederos, así que tuvo que hacer esto por la nación”.

Siguió comentando "Además, él no habría tenido la sensibilidad. Él está muy interesado en las cosas objetivas pero no subjetivo, por lo que no pudo haber entendido las complejidades de sus sentimientos".

El insólito error que cometió la Casa Real al anunciar el nombre del bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry Una publicación oficial tenía una inesperada equivocación

No fue un comienzo feliz para un matrimonio que resultaría infamantemente tumultuoso, y según los informes, Carlos le dijo a Diana "Nunca debí haberme casado contigo" durante una pelea particularmente acalorada.

Te recomendamos en video