¡Que romántico! “Chapu” le dedicó un tierno mensaje de amor a su polola Montserrat Ballarin

View this post on Instagram

Hoy es un buen día para agradecer a tu compañero o compañera de viajes. Que grande eres @montseballarin siempre apañando en la ruta… independiente de cuál sea el destino siempre vas dando aliento. Quiero que sepas y también la gente que siempre nos empapa de buenas y lindas energías que también voy contigo al desafío que decidas tomar en la vida. Siempre sonriendo y tomando lo mejor de cada momento. Siempre positivo. Cariños a todos y que este día gris tenga mucho amor y tranquilidad 🙏🏻. Buen día a todos ❤️️