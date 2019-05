Sofía Jaramillo aclara el significado de su polémico tatuaje :

View this post on Instagram

Este post lo escribo respondiendo muchos mjes que me dejan preguntando acerca del cuidado de mi pelo. Realmente es sencillo; si quieren que crezca, que se vea sano, brillante, suave: no abusen del planchado y el secador, menos lo sometan a tratamientos invasivos como decoloraciones agresivas que lo secan, -entre otros efectos adversos- la alimentación es importante, ¡es casi todo!. Hoy en día existen tratamientos maravillosos como meso, o el plasma capilar que aportan vitalidad, regeneran las fibras cuando ya se han dañado. Eso se lo pueden preguntar mejor a mi @dermatologacp ¡todo cuenta! Es lo que les puedo aportar, no uso tratamientos, solo mi Shampoo y acondicionar día de por medio, plancha y secador, NO, solo cuando es necesario y para mi la vdd nunca lo es, afortunadamente prefiero la comodidad y no siento necesidad de “treparme” a diario, me gusta vivir mi día a día fresca como una lechuga. Sí me hago meso y plasma pero es esporádico y sinceramente, lo inicié cuando conocí a mi doc… antes nunca lo había hecho; siempre lo he tenido sano y largo, – ahora tengo ganas de cortarlo mucho, para cambiar y renovarme-. Es todo chicas, son cuidados básicos. Gracias por escribirme. ♥️