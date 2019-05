¿Está realmente muerto Alonso de “Verdades Ocultas”?

Teorías indican que Alonso (Santiago Tupper) podría tener un regresó inesperado en "Verdades Oculta", parecido al de Agustina. Se rumorea que el escolta regresaría, pero con un nuevo rostro.

El actor encargado de interpretar a Alonso luego de la cirugía sería Cristián Arriagada, quien sabemos se unirá al elenco. Pero la historia de su personaje aún es desconocida.

Alonso fue la víctima número 13 de “Verdades Ocultas”. El detective murió luego de descubrir que Eliana tenía secuestrado a Tomasito. Fue sorpresivamente atacado por Agustina, para luego ser encerrado en el sótano. La pareja de la villana, Marco, fue quien terminó con el trabajo sucio prendiéndole fuego a la casa.

Sin embargo la muerte no fue registrada en la teleserie. Santiago Tupper, habló con Página 7 sobre las teorías que circulan.

Las declaraciones de Santiago Tupper

“Me han preguntado, lo he escuchado y me lo han dicho por redes sociales y lo que respondo es la verdad y es que no tengo idea, yo sólo pasé a ser un espectador más de la teleserie”, manifestó.

Sin embargo, el actor no cierra la posibilidad de que en realidad su personaje estaría vivo. “En "Verdades Ocultas" todo puede pasar. Todo es una opción, ese es el sello de la teleserie, todo llega a ser creíble por increíble que parezca”, aseguró.

Todo puede pasar en “Verdades Ocultas”, teleserie que lleva al aire casi dos años.

Revisa el backstage de Camila Recabarren: