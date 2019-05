Actriz Rocío Toscano se reinventa tras su salida de Verdades Ocultas ¡Esto hará ahora!

Un nuevo desafío tiene en sus planes la actriz Rocío Toscano. Tras su impactante salida de “Verdades Ocultas”, Toscano tiene sólo una cosa en la cabeza: la bicicleta.

La actriz que interpretó a “Roxy” en la teleserie de Mega, dejó la producción luego de morir en la operación de trasplante de riñón. El órgano era para ayudar a su media hermana que sufre de insuficiencia renal crónica.

Rocío y su bicicleta

Pero la actriz hoy tiene un nuevo proyecto que mezcla su pasión por las bicicletas y los paisajes. “Bicitando Chile” será el nuevo espacio televisivo donde podremos ver a la talentosa intérprete recorrer el país. Aún no sabe por qué medio será transmitido el programa ni cuándo se estrenará.

“A los 7 años, para una Navidad, me regalaron mi primera bicicleta y desde ahí que no he dejado de tener una y recorrer todo en bici, lo que me interesa es unir con mi pasión por viajar siempre al sur”, comentó Toscano a Mega.cl.

En su cuenta de Instagram podemos ver algunos lugares a los que ha llegado la actriz pedaleando. El Cerro San Cristóbal o Las Cascadas en Ensenada son algunos de los paisajes que podemos apreciar.

