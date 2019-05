Don Jediondo es uno de los personajes más polémicos del set de Día a Día. Por medio de las redes sociales los televidentes han demostrado su rechazo en el magazine de Caracol. Las razones por las que quieren sacar a 'Don Jediondo' de Día a Día.

El humorista protagonizó una divertida escena el día de hoy. El personaje de 'Don Jediondo', el vigilante Godoy, estaba en un cambio de apariencia. Por lo que en diferentes ocasiones apareció con diferentes tipos de outfits.

La publicación de sus atuendos fueron compartidos en la cuenta de Instagram del programa. Esto con el fin de que los internautas seleccionaran su imagen favorita.

Las razones por las que quieren sacar a 'Don Jediondo' de Día a Día:

"¿Cuál es tu favorita? Estas son algunas de las nuevas pintas que propone 'Don Jediondo' para el vigilante Godoy", dice la descripción de la publicación.

Cientos de comentarios llegaron por parte de los internautas, pero no haciendo referencia a su cambio de look. Los usuarios de la red social escribieron los motivos por los que no es un personaje apropiado para el programa.

Una de las razones más usadas fue por el contenido de doble sentido que el humorista tiene. Pues muchos argumentan que por el horario en el que se trasmite 'Día a Día' los niños son parte de la audiencia, y esos chistes son muy pesados.

También, mencionaron que el 'Vigilante Godoy' en diferentes ocasiones se sobrepasa con las presentadoras; jugándoles bromas pesadas y haciendo chistes a costa de ellas.

Finalmente, el solo papel de humorista sobra ya que es un programa entre amigas. Pero con los chistes que hace 'Don Jediondo' y sus acciones le quita seriedad a lo que las presentadoras dicen; al igual que los invitados.

No obstante, algunos usuarios de la red social defendieron al humorista y pidieron que continuara su participación.

"Ya es tiempo de sacarlo, sus chistes son muy pesados y él es muy atrevido con las presentadoras", "siempre es con el doble sentido, es que acaso no se da cuenta que hay niños viendo a diario este programa", "Me encanta este personaje, me hace reír demasiado con tantas ocurrencias que hace", son algunos de los comentarios.

Te mostramos en video: