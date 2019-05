Contundente respuesta Ana Victoria Beltrán a medio que criticó sus productos:

View this post on Instagram

Quiero que sepan algo sobre mi emprendimiento. Para nadie es un secreto que siempre he hecho muchas cosas pero me gusta moverme y no quedarme quieta y ahora mucho menos y me siento muy orgullosa de ello Los invito a que vean los productos naturales en @avibelproductosnaturales mil gracias a todos y Dios les bendiga..