La actriz cautivó a los colombianos con su talento y belleza. Pero luego de 30 años de carrera, ella sigue generando comentarios. Aura Cristina Geithner respondió a quienes critican sus sensuales videos

Aunque Aura Cristina se ha alejado de la televisión, actualmente sigue siendo una de las mujeres más reconocidas de la farándula mexicana y colombiana. Por medio de redes sociales, la actriz se ha dedicado a compartir algunas fotos y videos que han impactado a sus seguidores.

Y es que a sus 52 años decidió explotar su faceta como modelo, pero de poca ropa. Sin embargo, el drástico cambio no fue del todo positivo, algunos internautas la criticaron por ponerse a protagonizar videos tan sensuales a su edad.

Aura Cristina Geithner respondió a quienes critican sus sensuales videos:

No obstante, la actriz no se quedó callada. En una entrevista con Lo Se Todo, la actriz decidió responderle a sus detractores. Aura Cristina recalcó que respeta la opinión de cada persona, pero en realidad eso a ella no le importa.

"Nunca me imaginé que causara tanta revolución y contradicción. La verdad estoy en un momento de mi vida en que estoy por encima del bien y del mal. Ya todo lo que viene es cosecha, es bueno. No importa los que no me apoyan, cada quien tiene derecho a pensar a opinar lo que quiera", afirmó.

También reveló que esta nueva etapa que está viviendo es producto de un cambio de actitud y de vida que ha tenido.

"Mucha gente piensa que es producto de la casualidad, pero no lo es. Es producto de cambios hábitos de vida de hace mucho tiempo, y es una forma de vivir es una manera de ver la vida, es un cambio de actitud. Si esto me hubiera pasado hace quince años estaría llorando", finalizó.

Recordemos que…

Aura Cristina Geithner es una de las estrellas icónicas de las telenovelas y la pantalla chica. Pero no solo esto, también se ha transformado en todo un símbolo de sensualidad y belleza en redes sociales.

Últimamente la actriz ha compartido por medio de su Instagram demostrando que sus curvas siguen intactas. Sin embargo, muchos usuarios de la red social consideran que debería ser más recatada.

