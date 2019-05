Fernanda Fuentes se gana el amor del público con nueva frase en "MasterChef"

Ya nos tiene acostumbrados. Cada semana, Fernanda Fuentes cautiva a sus miles de seguidores en redes sociales debido a su rol de jurado en "Masterchef".

Y si bien partió siendo una completa desconocida, la mujer fuerte de la cocina chilena se ha encargado de ganarse el corazón del público con su espontánea pero a la vez dura personalidad.

Semana a semana suma cientos de elogios. Algunos por sus habilidades en la cocina y otros por sus comentarios sin filtro a los participantes.

Por ejemplo, cuando ironizó con los viajes de Javier, demostrando que a ella tampoco le caía bien que dicho participante se jactara de conocer todo el mundo. Más tarde "le paró los carros" a Bárbara, quien presentó un pebre "hecho para hombres".

“Barbarita, está muy rico, yo lo he aguantado. No me he puesto a llorar ni nada. No puedes catalogar algo para hombre o para mujer”, fueron sus palabras. Lo que fue contra argumentado por Lackington, quien manifestó “ es que hay mujeres más fuertes”.

“Yo también soy muy fuerte, y soy mujer”, respondió la chef Fernanda, ganándose los aplausos de las redes sociales.

Y cómo no, este domingo la ganadora de una estrella Michelin sumó una nueva frase célebre a la lista. Justamente, con esta última concursante.

No se lo mandó a decir con nadie

El Tomahawk Steak es un filete grueso con costilla. No obstante, los seis aspirantes que se batieron en el duelo de eliminación nunca habían cocinado dicha preparación.

"¿Te tienes confianza?", le preguntó a Bárbara, quien lucía una sonrisa de oreja a oreja. Pero cuando respondió afirmativamente, la chef sacó sus garras, encarándola y diciendo que no debería estarlo pues “hasta el momento has hecho puras verduritas salteadas”.

Y sí, no se lo mandó a decir con nadie. Durante al menos las últimas tres pruebas, había cocinado verduras salteadas.

Pese a no conocer el corte, los participantes se defendieron en el reto. Pero la ignorancia llegó a tal punto que Giovanni presentó el plato como un "Monahot", gatillando la risa de los jueces y en especial de la chef Fernanda.

Otro momento célebre que tuvo este capítulo fue la preparación hecha por Fernanda Fuentes. La chef cocinó un elaborado postre que dejó boquiabiertas a las tres capitanas de los equipos en la prueba previa. "¿Está bueno, o qué?", les decía la jueza, demostrando una vez más su pasión por la cocina.

Revisa algunos de los comentarios hacia la chef Fernanda Fuentes:

Amo a la chef Fernanda, es seca #ElTopio pic.twitter.com/Us8tV5W3im — Makarena Rojas Pedreros (@makarojasp) May 6, 2019

Puta que me encanta la Chef Fernanda.. ella es como del pueblo, con cultura gastronómica pero con gusto de plebeyo !! — why not (@Karotota) May 6, 2019

Me declaro rendido a los pies de la Chef Fernanda. Es un encanto de mujer. Seca, espontánea, sensible, profesional. Es perfecta. ❤ #ElTopio #ElTop10 Me encantaría verla conduciendo una temporada de #masterchef junior. — Napoleonardonatom (@Napoleonardom) May 6, 2019

La chef Fernanda debería tener un programa propio y mandar a la cresta a ese par de pelotudos que tiene por colegas. La tipa tiene carisma, carácter, actitud, retórica, me encanta… cuidado con el nombre del programa no más, no le vayan a poner #eltopio 🤦🏻‍♂️ — Fabián (@fabian_VIII) May 6, 2019

Me dio la impresion que la chef Fernanda estaba asi mientras Diana lloraba y se despedia….#ElTopio pic.twitter.com/saLBAahpUi — Katharza (@katharza) May 6, 2019

La chef Fernanda de nuevo poniendo en su lugar a Bárbara 😌#ElTopio — ӄαrเtơ (@Karyt_o) May 6, 2019

Amo a la Chef #Fernanda cuando ningunea a la barbara 😂😂😂😂 Creo que nos hace un poco de justicia a los que nos gustaria decirle algo más 🙂🙂🙂#ElTop10 #Top10 #ElTopio #MasterChefChile — Boris Fabián & mis 3 amores (@Alboris1991) May 6, 2019

Me encanta la chef Fernanda como aterriza a la Barbara , le da directo en el Ego 😄#ElTopio #MasterchefChile — En20 (@estratronix) May 6, 2019

– Chef Fernanda a Barbara :“ te tienes confianza ?; – Barbara : “ Si”; – Chef Fernanda : “ hasta el momento has hecho puras verduritas Salteadas”.. #ElTopio pic.twitter.com/3kT6X0xpKW — 🍎 Derannn🍭 (@ravsgreen7) May 6, 2019