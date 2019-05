El rumor de la supuesta relación entre la youtuber y Pipe Bueno sigue generando comentarios. Es por eso que se revivió un video en el que la mujer respondía a quienes le decían que iba a encontrarle reemplazo fácil a Legarda."La gente está loca", así había respondió Luisa Fernanda W hace unas semanas.

Luisa Fernanda W ha sido fuertemente criticada en redes sociales por su relación con el cantante. Sin embargo, ni ella ni él se habían pronunciado luego de que se diera a conocer las afirmaciones de Frank Solano. Donde el periodista afirmó que la pareja se habría besado en el Festival de la Leyenda Vallenata.

No obstante, la indiferencia ha generado que salga a flote cada vez más pruebas. Hace algunas semanas Luisa por medio de un video en vivo hizo unas fuertes declaraciones. La paisa afirmó que sigue estando profundamente enamorada de Legarda, su anterior pareja, y que lo único que quería era no olvidar ese amor.

"El vive en mi corazón y yo me siento enamora de él. Muchos dicen: ya en un tiempo se consigue otro, no se cómo la gente piensa en eso. Pensé porque lo dijeron", comenzó diciendo.

Y posteriormente se refirió a quienes habían hecho estos comentarios.

"No entiendo porque la genteestá tan loca, no ha pasado ni un mes y lo que se ponen a pensar. Uno antes pensando que: No quiero que nunca en la vida este amor se me vaya", dicen