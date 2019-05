El 12 de mayo se celebra el día de las madres, pero la presentadora comenzó a celebrarlo desde el primer día. El 'regalazo' que recibió Carolina Soto por el día de la madre.

Carolina por medio de su Instagram confesó la emoción por recibir su autoregalo. Y es que luego de tres años por fin pudo cambiar de celular y lo hizo con la famosa compañía estadounidense, Apple.



Sin embargo, tuvo algunos problemas. Como iba a dar su anterior celular como parte de pago, tenía que borrar todos sus anteriores archivos. Sin embargo, su agilidad en este tipo de cosas no es muy sobresaliente por lo que tuvo que recurrir a ayuda externa.

Pero no pararían las penas. Luego de que finalmente tuviera su nuevo celular, un IPhone XS, no pudo hacer uso de él. Al parecer, como tenía un celular desde hace tanto tiempo la SIM que tenía estaba modificada. Por lo que su nuevo celular no lo identificaba, por ende no podía usarlo.

Luego de todo esto la presentadora no volvió a realizar sus famosas historias de Instagram; donde comparte cada parte de su agenda.

Cabe recordar que en más de una ocasión la presentadora ha confesado que las experiencias son sus mayores dichas. Por tal motivo, en diferentes ocasiones se encuentra compartiendo junto a su familia y amigos, en viajes y lujosas fiestas. Un acto que ella le quiere transmitir constantemente a sus hijos.

De hecho, una de las más recientes fue la que ella realizó para el día de los niños. Ella junto Paola Mainero hicieron una gran celebración en conmemoración a la actividad que realiza la fundación de Cunas con Amor.

La decoración fue como se esperaba. Globos de colores, animadores disfrazados, una zona de juegos y, por supuesto, una mesa de postres que rebosa de colores y texturas. Además, los asistentes a la fiesta tuvieron un código de vestuario, camisa blanca y jeans.

Los niños fueron los protagonistas; ellos por medio del juego le dieron rienda suelta a la diversión. Esto quedó registrado en la historias que compartió la presentador a través de su cuenta de Instagram.

