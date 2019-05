Mariana Correa a sus 19 años ha protagonizado grandes escándalos.

Hija de Natalia París habló sobre la incómoda pregunta de quién es su papá

Desde hacer Pool Dance en una calle en un país europeo hasta quedar supuestamente embarazada.

Ahora, en su reciente aparición volvió a generar comentarios por parte de los televidentes.

La hija de Natalia Paris habló con Lo Sé Todo, luego de que protagonizara junto a su mamá una campaña de publicidad.

Allí, Mariana reveló que no le hace falta la figura paterna ya que su mamá siempre ha estado pendiente.

"No lo recuerdo y tengo a mi mamá, la verdad no me importa mucho", dijo.