Tini Stoessel: “Estos últimos meses, me pasaron demasiadas cosas en el amor”

Tiene sólo 22 años y ya es reconocida a nivel internacional. Su carrera comenzó en 2011, como protagonista de la serie Violetta, que la llevó a recorrer distintos escenarios y a acumular cientos de shows. Hace algunas semanas, Martina Stoessel –conocida simplemente como Tini- estuvo en Santiago promocionando su próximo concierto, donde se volvió a encontrar con el público local. “Siempre digo que Chile es como mi segunda casa. Fue uno de los primeros lugares que vine cuando tenía 14 años y la gente me recibió con mucho amor. Hasta el día de hoy sigue sucediendo así, entonces no me queda más que estar agradecida”, cuenta.

El año pasado, tuvo un cambio que marcó un antes y un después en su carrera, se posesionó como artista, dejando atrás a Violetta, pero no en el mal sentido. “Siempre voy a amar ese personaje y el proyecto en sí. Fue mi adolescencia, mi formación como mujer, conocí a las personas que hoy siguen al lado mío. Pero también era hora de terminar con eso y seguir adelante con mi carrera”.

Tini se mueve segura, tiene un desplante único que evidencia su trayectoria sobre los escenarios. El 23 de junio se presentará en el Movistar Arena con su gira Quiero Volver, que lleva el mismo nombre de su último álbum, que obtuvo doble disco de platino en Chile. “No lo puedo creer. La verdad es que no me lo esperaba”, dice al ser sorprendida con esta noticia en su paso por Santiago.

¿Por qué tu gira se llama Quiero Volver?

Es la frase que más me representa a la hora de hablar de mi vida. Siempre viví muy de aquí para allá y, cada vez que termino algo, quiero regresar a ese lugar en donde me siento feliz, cuidada, amada. También habla un poco de la relación amorosa que tenía. Cuando uno ama a una persona, creo que también le pasa eso, y el año pasado fue muy así en cuanto a mis relaciones. No solamente con mi ex novio, sino también con mis amigas y con mi familia. Me refiero a que uno siempre tiene ese lugar a donde quiere volver, después de haber estado todo el día trabajando.

Estás a punto de lanzar tu tercer álbum. ¿Qué te inspira para componer?

Estos últimos meses, me pasaron demasiadas cosas en lo personal y en el amor. Cosas mías que quizás no puedo contar abiertamente, pero creo que la música tiene eso de lindo: escuchas la canción de esa persona y uno la hace propia, la pone en su vida y te sientes identificado. Cada canción tiene un significado en este nuevo álbum que se llama 22. Este single va a dar de qué hablar bastante, porque no había cantado este estilo musical antes y probé muchísimos. Es completamente diferente.

EL BALANCE

¿Qué te ayuda a mantener los pies en la tierra?

Mi familia fue lo más importante en todo el proceso que viví con Violetta. Había años en que estaba solamente diez días en casa. Si hubiese estado sola en toda esa locura, de estar un día en un país y al día siguiente en otro, hubiese sido más duro. Es importante tener un balance de lo laboral con lo personal, tener a tu familia y amigos cerca, que te conozcan, que te sientas cómoda para poder hablar, para que te acompañen, para que no te olvides de quién eras, quien eres y de dónde vienes.

Con ese nivel de exposición, ¿alguna vez te has sentido perdida?

Es normal y no solamente le pasa a la gente famosa, sino que a todo el mundo. Esas preguntas existenciales, si no se las hizo alguien, que me venga a dar la receta. Me pasó siendo tan chica y habiendo empezado a trabajar con tan temprana edad. Llegaron mis 18 años, terminé con Violettay tenía que empezar a hacer música.

¿Tuviste un poco de crisis existencial?

De mujer también, porque uno cumple 18 años y ya te puedes ir a vivir solo. Son decisiones que tienes que empezar a tomar, entonces fue todo un cambio.

Y también pasaste a mostrar una faceta más sensual…

Totalmente. Me acuerdo el primer videoclip, donde yo aparecía con un culote y un corpiño, fue como “wow, mirá la Tini lo que se puso”. Era una chica de 20 años que se puso un traje de baño. Es normal, pero que fuera una ex chica de Disney, que conocían desde los trece años, era más impactante. Uno tiene que tener cuidado, porque te ven tan Disney y te conocen desde tan pequeña, que los cambios son mucho más graves.

¿Te sientes cómoda con tu cuerpo?

Sí, la verdad es que no me hago mucho mambo con ese tema. Me gusta ir al gimnasio para engordar la masa muscular. Si hay algo con lo que no me siento cómoda, intento trabajarlo. En cuanto a las críticas, la verdad es que ya hace ocho años que trabajo en esto. Los primeros cuatro fueron duros, pero durante los otros cuatro me empecé a acostumbrar y a dar cuenta que la gente que me quiere es la que me tiene que importar y las críticas constructivas; las que son destructivas, no sirven para nada.

Con las redes sociales, a veces es más difícil ignorarlas. ¿Cómo lo enfrentas?

Me engancho con las cosas lindas y los buenos consejos. Hay personas que lo único que quieren es destruirte y hacerte sentir mal, cuando en realidad son sus propias frustraciones. Hoy, todos deberíamos empezar a tomar conciencia, porque el bullying a través de las redes sociales está súper fuerte y hay chicos que terminan completamente destruidos por cosas que te dicen personas que ni siquiera tienen su nombre en su perfil.

¿Eres autoexigente?

Sí, súper. Lo tengo que empezar a cambiar un poco, porque siempre tengo algo para decir o corregir. Por lo general, trabajo mucho para un álbum y para hacer un show pongo mi ciento por ciento en eso. Sé que las cosas no siempre pueden salir como las esperaba, pero también estoy segura, en el fondo de mi corazón, que hice todo lo posible para que salga increíble, entonces intento concentrarme en eso y aprender de lo que no me gustó para después remediarlo. Tampoco soy una persona que se estanque tanto y que se quede angustiada. Sigo adelante.

En otras entrevistas has reconocido que eres muy ansiosa. ¿Cómo lo manejas?

Soy súper ansiosa desde chiquita. A veces intento controlarlo porque no está bueno. Creo que vivimos en un mundo donde todo es descartable. Tenemos este celular y mañana sale el nuevo y todos lo queremos; hoy sale la canción, la escuchamos tres días y ya queremos que salga otra. El mundo en el que vivimos te hace ser un poco más ansioso que antes, especialmente en la industria de la música. A veces intento calmarme, porque, si no, terminaría explotando.

¿Qué nos puedes adelantar de tu próximo concierto en Santiago?

El 23 de junio voy a estar en el Movistar Arena y me siento súper ansiosa. Me sorprendo cada vez que vengo a Chile, porque puede pasar mucho tiempo y aún así los fans son demasiado incondicionales. De verdad, uno de los pocos lugares donde siempre están. Te lo puede decir cualquier persona que haya trabajado conmigo. Es un show de casi dos horas donde bailo un montón, hago muchos cambios de vestuario y con los músicos en vivo. Canto los dos discos enteros

¿Qué buscas transmitir con tu música?

Hacer música buena, abrir mi corazón y contar algo personal, en donde esa persona que la escuche también se pueda sentir identificada. Cuando uno se despierta un poco triste y te ponen esa canción que te gusta, subes el volumen y la música te cambia el humor. No hay nada más lindo que eso, poder llegar al corazón de las personas.

¿Te consideras romántica?

Soy bien soñadora, peliculera, pero no soy tan detallista. Soy súper romántica físicamente, muy cariñosa y también me gusta que lo sean conmigo, pero no soy demasiado cursi. Ni siquiera me acuerdo de cuándo pasaron tres años desde que estamos juntos. Si es el cumpleaños, me entero un día antes y “perdón, me olvidé” (ríe).

¿Crees en la amistad entre hombres y mujeres?

Sí, pero hasta un punto. Tengo un montón de amigos hombres y muy lindas relaciones. Obviamente, siempre hay un momento en que, si los dos están solteros, comparten 24 horas al día y tienen cosas en común, puede que las cosas se confundan y pasen esa raya, pero tengo un montón de amigos.

Tengo que preguntarte esto: ¿cuál es tu relación con Sebastián Yatra?

(Risas) ¡Yo sabía que venía! ¡Era obvio! Somos amigos. Nos llevamos increíble, tenemos una muy linda relación. Nos sentimos súper identificados, nos entendemos el uno con el otro, entendemos nuestros tiempos, y también tenemos a veces formas de pensar muy similares. Él es muy buena persona y mi familia lo quiere mucho, y toda la gente con la que trabajamos lo quieren mucho también. Existe un muy lindo vínculo hace ya mucho tiempo, pero no, no somos novios. Estamos los dos solteros y bastante enfocados en nuestras carreras.

¿Piensas en el futuro o prefieres vivir el presente?

Un poco de las dos. A veces esta vida te hace tener tu año planeado, entonces quieras o no, tienes todo planificado, pero, al mismo tiempo, falta un montón para que suceda. Pero hablando de futuro lejano, trato de no pensar mucho, porque a mí me cambia la vida todos los días. Intento centrarme en el hoy.