Javiera Suárez conmueve con sincero mensaje sobre el amor propio

Durante el último tiempo, Javiera Suárez se ha mostrado con más energía que nunca. Esto se debe, en parte, al buen momento que está viviendo en temas de salud, ya que el último tratamiento al que se sometió para combatir su cáncer, ha dado muy buenos resultados.

"Estoy mucho mejor que hace tres años atrás. Estoy en un buen momento físico y mental. El sentirse bien es que no me duela nada y el que no me duela nada implica que el melanoma está tranquilo, porque este cáncer siempre se hace notar", contó en una entrevista.

En redes sociales, la periodista ha evidenciado su buen ánimo con fotografías familiares y mensajes positivos. Un gesto que se repitió nuevamente en una de sus últimas publicaciones, en la que aparece posando con una sutil sonrisa, y que ocupó para enviar un fuerte mensaje de amor propio.

"Yo. Con virtudes y defectos. Con realidades y sueños. Amor, fe y esperanza. Yo. Me quiero. Y tú?", escribió, conmoviendo a sus miles de seguidores, quienes se sumaron a sus palabras con mensajes de apoyo.

"Hermosa y con una misión increíble de enseñarnos a todos que con fe, y fortaleza interna se logra esa felicidad. Te admiro tanto hermosa", fue uno de los comentarios que recibió Javiera Suárez.

Otro usuario, escribió: "hay que quererse para poder querer a otros un gran abrazo".

