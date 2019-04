Camila Recabarren sobre su relación con una mujer: "Al fin no tengo que ocultarlo más"

Con una inesperada publicación en Instagram, la modelo Camila Recabarren dio a conocer su nueva relación con una mujer. Una noticia que pocos se esperaban y que sin duda ha dado de qué hablar.

Pero mientras algunos le han demostrado su apoyo, otros tantos han criticado su declaración enviando duros comentarios e insultos a través de redes sociales. Este lunes, la ex Miss Chile se refirió al tema y remarcó la importancia de visibilizar dichos asuntos.

"Ahora estamos en una campaña súper bonita contra el bullying, ‘Contigo Fest’… Todo se trata de aceptarse uno mismo y respetar al otro. Es hora de visibilizar estos temas, porque al silenciarlos eres cómplice de todos los que molestan a otros niños. Yo lo hice como una forma de hablar del tema", dijo en conversación con Intrusos, de La Red.

Sobre las reacciones que generó su anuncio, señaló que "a muchos les molesta. Tenía miedo y no lo hacía antes porque creí que me iban a criticar en las redes, pero no es así. Al contrario. Muchas mamás me lo han agradecido, porque lo han podido hablar con sus hijos".

Además, Camila Recabarren contó que decidió "salir del clóset" para sentirse libre. "Un hétero no va por la vida diciendo que es hétero, pero es tema. Por eso hay que hablarlo más para que un día esto se normalice", dijo.

"Uno siempre lo sabe, de chiquitita. Pero nada, ahora al fin no tengo que ocultarlo más, como decir en público que hay algún hombre que me llame la atención. Lo hacía para darle en el gusto a la sociedad, y no era necesario", agregó.

"Ahora me siento feliz. No avergonzada ni con miedo de lo que van a decir… Y para qué poner etiquetas, si no somos ropa", finalizó en la entrevista.

