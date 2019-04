¡Se lució! Diego Boneta cantó karaoke en el barrio Bellavista en compañía de Mayte Rodríguez

Diego Boneta y Mayte Rodríguez son la pareja del momento. Los actores han sido captados en distintas situaciones, pero fue en Cartagena de Indias donde su romance quedó más que confirmado.

Ahora un nuevo dato sobre su pololeo salió a la luz: la pareja está de paso por Chile.

Así lo indicó Fernando Otárola, un testigo que compartió con Boneta y Rodríguez en su cita por el barrio Bellavista el pasado sábado.

Según consigna LUN, los actores se dirigieron cerca de las 22:30 horas hasta el Bar Room 09 para cantar karaoke. Aunque antes de eso, comieron algunas tapas en el Restaurante 040.

Más tarde subieron a la azotea para seguir con el "carrete".

Cabe destacar que estrellas como Maluma o Coldplay han ido hasta dicho lugar capitalino, pues parece ser la opción preferida de los famosos.

Boneta "llegó con la niña Mayte. Yo la reconocí primero a ella, es bien hermosa. Después me dijeron que quien la acompañaba era Diego", relató Otárola, el guitarrista que aquella noche acompañó al intérprete de Luis Miguel en el karaoke.

"Él subió al escenario a cantar. Fue como una humorada", agregó el hombre que trabajó por 28 años en la orquesta de Valentín Trujillo en "Sábado Gigante".

De buzo, jockey y polerón negros, Boneta tomó el micrófono para interpretar "My Way", de Frank Sinatra.

"Había más músicos, pero lo acompañé yo solo con la guitarra. Lo que cantó se prestaba para que fuera sólo voz y guitarra. Sacó aplausos, es que está de moda", agregó el músico.

"Después cantó otra canción de Sinatra, "Fly me to the moon". Luego tratamos de hacer otro tema pero no resultó", dijo al medio citado.

"Canta muy bien, bastante bien, muy parecido a Michael Bublé (…) Lo encontré simpático. Compartimos una foto", concluyó.

