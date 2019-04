Actriz ecuatoriana se destaca con su cortometraje en la India

Una gran idea y la producción de un cortometraje que fue creado y escrito por la actriz ecuatoriana Maricruz Ramírez llegó a las grandes pantallas de la India. El producto audiovisual causó gran impresión en dicho país que ha recibido varias notas y menciones en revistas importantes y medios del cine de la gran industria de India – Bollywood.

The Red Thread es un largometraje que fue filmado en Los Ángeles, California, con una producción hecha con actores de países como Ecuador India, México, Colombia , Italia y Francia.

Se trata de un film que cuenta la historia de Mía y Mateo, quienes están unidos por un hilo rojo. Ellos son almas gemelas pero se conocen demasiado tarde ya que Mateo está a punto de casarse.

Mía y Mateo deberán tomar una decisión importante sin arriesgar todo por vivir su amor o separarse también se plantea la idea que cada uno tome su camino.

The Red Thread empezó como una idea pequeña de la ecuatoriana Maricruz Ramírez. Su plan consistía en hacer un vídeo para involucrar a todos sus compañeros de clase en Michelle Danner Acting Studio.

Conforme esta idea se fue desarrollando, el guión y el proyecto se transformó en un largometraje. Tras un par de días de rodaje, la productora con la que se había firmado un acuerdo no cumplió con su parte así que la producción se paró. En ese momento se tenía filmado el 50% de la película y como no se pudo llegar a un acuerdo favorable para ambas partes, el proyecto se canceló.

Varios meses después, Maricruz decidió terminar el plan ya que ella fue la escritora del film y pensó en tomar las escenas ya filmadas y readaptarlas a un cortometraje.

Como había partes inconclusas y escenas necesarias para que el cortometraje tuviera sentido escribió una nueva versión de The Red Thread transformándolo en un cortometraje para el cual Maricruz asumió la producción ejecutiva en su totalidad, con un nuevo equipo de producción, dirección y actores como Paúl Guerra (ecuatoriano) y María Elena Heredia (venezolana) quienes fueron parte de las escenas esenciales para el cortometraje.

Tras un día de rodaje en la playa se obtuvo el material necesario para la edición del cortometraje. Esta edición fue realizada en Ecuador por Estefanía Guarderas.

"Al principio cuando el proyecto se cayó me vi derrotada y no quise saber más nada ya que fue un bajón muy fuerte en mi carrera. Tiempo después me di cuenta que el proyecto era demasiado bueno para dejarlo olvidado, personalmente a mí no me gusta dejar las cosas inconclusas. Para mí las cosas se hacen bien al 100% o no se hacen", destacó.

Fue entonces cuando decidió que finalizaría lo que empezó, por sí misma y por todas las personas que estaban involucradas en el film (actores). Dice que en esta carrera hay muchas veces que los planes se caen pero es de valientes terminar lo que iniciaste.

La pasión y amor que tiene Maricruz por su profesión ha sido el motor y motivo por el cual siempre se ha levantado para continuar y lograr lo que se propone.

"Hoy me doy cuenta que fue la mejor decisión que pude tomar finalizar este film. Una de

las muestras de reconocimiento que hemos recibido es el éxito que ha tenido el cortometraje

en la India y todo esto se dio gracias a la historia, a la calidad con la que fue filmado y

por supuesto al protagonista Armaan Khera quien se encargó de llevar esta producción a su

país natal. Él nos abrió de alguna forma las puertas en la industria Bollywoodense y estamos felices con los resultados obtenidos en India", señala Maricruz.

Actualmente

Ella trabaja en proyectos independientes que son producciones cinematográficas de su autoría y en las cuales junto con su equipo de producción hacen el levantamiento y pre-producción de los mismos .

También está enfocada en formar nuevos actores, educarlos de una forma correcta y profesional con herramientas y técnicas que aprendió en Estados Unidos.

Es por eso que en mayo se abre un nuevo Curso de Actuación, el cual estará en las ciudades de

Ibarra y Quito.

Uno de los principales objetivos de este curso es preparar actores con un alto desarrollo de su talento en actuación, destacar sus talentos al máximo, formar actores ecuatorianos que se los vea reales y proyecten emociones naturales al público y a la vez que sean posibles candidatos para lasas futuras producciones.

