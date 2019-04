"Masterchef": el grupo que pasó de ningunear a Fidelina a pedirle ayuda para no dejar el programa

Tal como les contábamos en una nota anterior, la noche de este domingo se vivió una nueva noche de eliminación en "Masterchef".

En la instancia, Lautaro, Diana, José Miguel, Bárbara, Camila y Javier debieron demostrar sus dotes en la cocina para no abandonar el programa.

Y como es sabido, este grupo es bastante cercano. No obstante, era inevitable que uno de ellos abandonara el espacio culinario para siempre.

Claro que los problemas comenzaron cuando se les dijo cuál sería la prueba, ya que debían cocinar empanadas.

Pero pese a que esta corresponde a una tradicional receta chilena, ninguno de los duelistas sabía cómo hacer esta preparación. Fue por este motivo que debieron invocar al balcón para que los ayudaran a sacar el plato adelante.

Por su parte, quienes observaban la prueba se sorprendieron -e indignaron- por esta actitud. En especial Fidelina, quien sólo minutos antes relató una nefasta actitud de sus compañeros.

"Yo los escuché: 'hay que echar a la Fide', pero yo hago caso omiso a eso y ahora estoy yo acá (en el balcón)", dijo la aspirante.

"Y ahora ellos se van a pelear un puesto para seguir acá", agregó Jeffrey, refiriéndose a los denominados "cuicos" de "Masterchef".

Fidelina y Jeffry sienten que ya no tienen apoyo de sus compañeros ¿Será así? #LaCocinaDelTerror #MasterChefChile pic.twitter.com/JODHPTqjTB — Canal 13 (@canal13) April 29, 2019

Este hecho generó la indignación de los usuarios en redes sociales, tildando al grupo de "mala leche" y de"envidiosos".

Pero la sorpresa vino más tarde

Y es que la árbitro sureña se ha ganado el título de "la reina de las empanadas", pues es capaz de convertir cualquier receta en esta preparación.

Comparte a la Fidelina, para que nunca falten empanadas en tu vida 🥟 #MasterChefChile #LaCocinaDelTerror pic.twitter.com/1zHqJYaczL — María José Melian (@cote_melian) April 29, 2019

Por esta razón, no dudó en demostrar su asombro ante la actitud de los duelistas.

Más tarde alzó la voz afirmando que "a mí no me han ayudado mucho que digamos desde el balcón. Y ahora no se lo merecen tampoco, pero… la verdad es que a mí como me gustan las empanadas, y si eso nos representa como chilenos, yo no voy a permitir que echen a perder nuestra traición".

"Ya escuchen", dijo Fidelina, y comenzó a dictar las recetas de memoria.

Fidelina fue la reina de las empanadas porque la mayoría de los participantes le pidieron ayuda ¿Justicia divina? #LaCocinaDelTerror #MasterChefChile pic.twitter.com/XsyGujCcpL — Canal 13 (@canal13) April 29, 2019

Pese a ello, el resultado no fue de lo mejor, y Javier se convirtió en el nuevo eliminado del espacio.

Por su parte los usuarios en redes sociales captaron todo lo que ocurrió, resaltando el honor de Fidelina y el doble estándar del resto del grupo, quienes se acercaron a ella sólo por conveniencia luego de, precisamente, haber hablado mal a sus espaldas.

Revisa algunas reacciones:

Este capítulo debería llamarse La venganza de Fidelina. Todos querían que se fuera pero ahora le piden ayuda mientras los mira desde lo alto #LaCocinaDelTerror — ComentandoTele (@ComentandoTele_) April 29, 2019

mira los cuicos culiaos, andaban pelando a la Fidelina, diciendo que es la más débil y que no debería estar ahí y ahora dependen de ella porque los weones no saben hacer empanadas #lacocinadelterror — k (@_sadsatan) April 29, 2019

Cuicos: Pelando a Fidelina diciendo que no merece estar ahí

also cuicos: Pidiendo a Fidelina que los ayuden En esas cosas se ve "la clase" en la nobleza que demostró Fidelina en ayudarlos, mientras ellos lo único que hacían era pelarla y verla en menos. #lacocinadelterror — ~ (@R4f433l4) April 29, 2019

La fidelina ayudando a los weones que le pegan en los tobillos, lo lindo de ser humilde es que sabes cuanto cuestan las cosas por más simples que se vean, aprendan ZORRONES CULIAOS eso se llama ser GENTE #LaCocinaDelTerror — ComedianteNoAsumido (@mrgarrafa) April 29, 2019

Una muestra de grandeza de Fidelina, ayudando a los que sabe que la apuñalarian por la espalda #LaCocinaDelTerror pic.twitter.com/v1S7HsfjF9 — Francisco Muñoz (@jefe_dt_boy) April 29, 2019

Fidelina desde el balcon en actitud winner 😂😂😂 Empanadas??? 👿 #LaCocinaDelTerror pic.twitter.com/801pgh7EfF — Ely (@me_snow74) April 29, 2019

Y la reina de las empanadas es… Fidelina #LaCocinaDelTerror pic.twitter.com/VlcdzNl1SN — c78161725 (@c78161725) April 29, 2019

Fidelina viendo que la prueba de eliminación es de empanadas y ella se salvó.#Lacocinadelterror #MasterChef pic.twitter.com/MqDUGDuPYS — Sofia Castillo (@sofiacastriv) April 29, 2019

Las vueltas de la vida. Tan amigos, tan ególatras…y todos dependiendo de Fidelina para hacer una masa de empanadas. #LaCocinaDelTerror — MARU 🇦🇷🇨🇱 (@ChilentinaMaru) April 29, 2019

