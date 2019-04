¡Estupenda! Melina Figueroa sorprende al mostrar su figura a seis meses de dar a luz

View this post on Instagram

Pense un largo rato si compartirles este video o no, van 15 días, me siento rara porque no reconozco mi cuerpo🙈 Pero al fin y al cabo agradezco a Dios lo que fue capaz de hacer!!! Por eso por primera vez no me exijo y le doy el tiempo natural para que sane. Los que me siguen de hace años saben lo apasiona que soy por el ejercicio, me encanta verme fit y que mi cuerpo refleje mi pasión y dedicación en cada entrenamiento. Pero en esta etapa de mi vida, a 2 semanas de haber dado a luz definitivamente mi prioridad es mi hijo y darle una buena lactancia. Por el momento solo como sano, tomo mucha agua, doy pecho a libre demanda y duermo cada vez que puedo😂. Para los que no saben en la cuarentena no podemos hacer ejercicio ni esfuerzo, y fue muy bien pensado para que nuestro cuerpo se recupere y nuestros organos vuelvan a su lugar. Mientras disfruto estos dias y en mi descanso voy planeando mi regreso al gym😛 Y quiero motivar a todas las que van a ser mamás o son mamás que no se desanimen, por que se por los cambios que pasamos y son cambios naturales. Y que sentirnos bien con una misma, sanas y fuertes es super importantes. Disfrutar cada dia. Iré compartiendo mis cambios y alimentación poco a poco. . . . #postparto #postpartum #15dayspostpartum #baby #family