La actriz confesó por medio de sus historias de Instagram las intervenciones estéticas a las que se ha sometido. Lina Tejeiro reveló cuántas han sido las cirugías estéticas que tiene.

Lina Tejeiro es una de las más reconocidas de la televisión colombiana. Desde los 9 años empezó a actuar en producciones nacionales como 'Padre e Hijos'. Desde ese momento, ella no ha dejado de ser una figura pública que da de qué hablar.

Y es que la transformación de la capitalina no es para menos. Luego de superar alguna dificultades de sobre peso, la actriz volvió a cautivar la atención de muchos con sus curvas.

Por este motivo, en diferentes ocasiones, los internautas le han preguntado cuántas y cuáles cirugías estéticas se ha hecho. Durante años decidió no responder o ignorar la pregunta, lo que generó todo tipo de especulaciones.

Pero, ahora Lina decidió responder a ese interrogante que le fue lanzado, una vez más, por uno de sus seguidores en Instagram. En un video ella reveló que se hizo una reducción de busto y una liposucción.

"Me hice una reducción y levantamiento de busto porque era muy 'tetona'. Sigo siendo 'tetona' pero era más 'tetona'. Y, me hice una liposucción a los 16 años que no sé por qué me hice esa cirugía a los 16 años, tome algunas decisiones a muy temprana edad", dijo la actriz.