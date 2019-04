Fotos: El impresionante cambio físico de Yina Calderón :

View this post on Instagram

Este video se lo estaba enviando a mi cirujano hace 3 días para preguntarle porque esa bola tan grande en mi espalda, porque ese dolor tan grande en mi glúteo, porque me ardía y porque mi cola estaba deforme, el doctor @dr_urazanoficial de inmediato me cito en su clínica y después de examinar me lo dijo : " Yina tienes biopolimeros en tu cola y tu cuerpo los esta rechazando, te espero el día martes a las 11 am para extraer todo ese producto " le dije : doctor lo único que me he inyectado es la grasa de mi propio cuerpo que usted mismo me ha puesto y vitamina C que me inyectó mi antigua cirujana hace 3 años para reafirmar y darle un poco de volumen al glúteo, me miro a los ojos y me dijo : "cual vitamina C Yina ? No es ninguna vitamina c ES BIOPOLIMERO y mira ahora las consecuencias " acepto mi error esto fue hace 3 años y no imagine que ahora me causara tanto dolor, no se como vaya a quedar mi cola mañana, lo dejo en manos de Dios y de mi cirujano, pero tomen esto como ejemplo digamos no a lo biopolimeros, digamos NO a inyectarnos cualquier sustancia extraña en nuestro cuerpo, hoy despues de 3 años mi cuerpo rechaza esta sustancia 😥 yo no me he podido parar de la cama en los últimos 3 días , el dolor y la depresión son enormes, mañana tengo cirugía y les voy a compartir el proceso porque seguro muchas están a punto de colocarlo o se lo piensan colocar y puedo detenerlas, no imaginan el dolor que se siente, siempre he sido fuerte pero esto baja full el animo, los biopolimeros o las sustancias extrañas en tu cuerpo tarde que temprano pasan factura 😢😢 #losbiopolimerosmatan en sus manos doc @dr_urazanoficial ,