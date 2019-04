Épica respuesta de Farina a quienes le dicen "aparecida"

View this post on Instagram

Me están mirando como presa Pero dice @maluma 👑: “Fari eso es síntoma de grandeza” Tus subliminales los tomo como cerveza 🍺 No te gustó ? Porqué no vienes y me lo besas ? 🍑 La voz con gripa 🤧 quemando sin fumar Cripa 🚬 Ratas de alcantarilla dicen: Quién se cree esa tipa ? La misma que les hace revolver las tripas… La misma que se va de gira con @dualipa 👑 No contaban con mi astucia Tengo un arsenal de respeto como #Rusia 🇷🇺 🚀 Rapeo sin compasión me convierto en alma sucia El flow se enamoró de mi y con el contraje nupcias 👰🏻💍 Yo no nací pa la pelea 🏳️ Soy la que con par de letras el culo te patea… Soy de las que observa pero nunca te bloquea… Y cuando salgan par de temas se va a poner tu cara fea 🥴 Mi letra nunca se atora Dicen que llegó mi hora ⌛️ Año mio se rumora Sigilosa y fina como gata angora 🐱