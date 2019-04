Karla Constant: “Se dieron cuenta que la mujer ocupa un lugar clave en televisión”

Sus días comienzan a las cinco y media de la mañana y terminan casi a la medianoche. No duerme siesta, se mueve entre su trabajo en el matinal y su familia, pero, pese al agotamiento diario, llega sonriendo e irradiando buena energía a todas partes. Esta sesión de fotos no es una excepción.

El mundo del espectáculo forma parte importante de su vida. La recordamos en Pipiripao, Descolgados, Video loco, Si se la puede, gana, animó matinales, realities, como 40 ó 20, Mundos Opuestos. Karla Constant, animadora del exitoso matinal Mucho Gusto, de Mega, luego de un tiempo fugaz fuera de la pantalla abierta, pausa que la llevó a vivir a Argentina para formar su propia familia con su primer esposo, volvió a Chile después de casi cuatro años, en 2011.

Supo reinventarse y llegó con fuerza a hacer lo que sabe: comunicar. “Me encontré con una nueva Karla y creo que a todas nos ha pasado. Es una fuerza que viene desde el útero, que es parte de ser mujer y una dice: ‘Voy a luchar no más’”.

Esa energía también aparece cuando ejerce la maternidad. A través de sus redes sociales, comparte trozos de su vida íntima. Es que reconoce que sus hijos -Pedro de 10 años y Rocco de 3-, son su motor, e intenta transmitirles que se valgan por sí mismos y sean independientes. “No hay nada peor que enseñarles a los niños desde el miedo. Prefiero explicarles que les va a tocar vivir un montón de cosas y que tienen que adaptarse a los cambios. Por otro lado, es fundamental que no crezcan en una burbuja y que puedan convivir con todo tipo de gente. Me importa mucho lo social, les he inculcado desde chicos a pensar en los otros, a tener empatía. Si les va bien en el colegio, para mí, no es tema”.

Llena de experiencias vividas, se siente segura del espacio que ha conquistado en pantalla y cómoda trabajando en programas misceláneos que, para ella, involucran también una responsabilidad social, o una conexión particular con la audiencia. “Hoy es impensado no representar esa fuerza en pantalla. Los canales se dieron cuenta que la mujer ocupa un lugar clave en televisión”, sentencia.

Tomaste una pausa de la televisión entre el 2008 y 2011, y viviste en Argentina. ¿Fue complejo estar lejos de tu familia materna?

Dejar Chile tuvo de dulce y de agraz. Fue difícil estar lejos de mi familia, mis afectos y mis amigos para emprender algo propio. Me marcó muchísimo. Como resultado de esa experiencia, tengo un hijo maravilloso y, cuando lo veo, me hace olvidar lo malo y quedarme con lo bueno. A mis 46 años, miro para atrás y no sé si cambiaría algo, porque aprendí muchísimo y pude reinventarme.

¿Cómo recuerdas la vuelta a Chile?

En los momentos más duros es cuando ves de qué estás hecha, conoces una fortaleza que hay en ti misma que todavía no has descubierto y ahí es cuando tienes que volver a pararte. Al regresar a Chile, volví a la casa de mis papás y creo que fue el amor el que me permitió levantarme. Además, mi hijo me hizo sentir un impulso vital que no había sentido antes y me tuve que reinventar. Pensé “ya, qué es lo que sé hacer” y empecé a moverme. Me encontré con una nueva Karla y yo creo que a todas nos ha pasado. Es una fuerza que viene desde el útero, que es parte de ser mujer y una dice: ‘Voy a luchar no más’. Así fue como volví a Canal 13, a los realities y a los matinales.

“ME SIENTO CAPACITADA PARA ESTAR A CARGO”

Volviste a la pantalla en 2011 con los realities y ahora estás dedicada al horario matinal. ¿Qué te acomoda más?

He hecho de todo: cameos de teleseries, programas de concursos y nunca he dicho que no a alguna propuesta, porque siempre he sentido que es una oportunidad, o una posibilidad de generar otra cosa y me resultó. Después de tantos realities, contenido misceláneo, en la tarde, al mediodía, en la noche, me quedo con el formato del matinal, porque permite estar cerca de la gente, conocer historias potentes e inspiradoras. Esto hace que una tenga una conexión con la realidad y con la gente.

¿Cómo ves el rol de la mujer en la televisión?

La competencia no es exclusiva de la tele. Una como mujer, muchas veces, tiene que sortear obstáculos y demostrar qué es capaz de hacer. Creo, y no sólo por el movimiento feminista, que la televisión ha ido virando hacia la importancia del poder femenino y hoy es impensado no representar esa fuerza en pantalla. Los canales se dieron cuenta de que la mujer ocupa un lugar clave en televisión y el tema de los sueldos se ha ido equiparando. Por fortuna, siempre he tenido una experiencia positiva en tele, sé trabajar en equipo, conozco la fórmula.

La mayor parte del tiempo se te ve muy sonriente. ¿De qué manera enfrentas el día a día en el programa?

Me levanto con mucha energía, siempre agradeciendo, pero además, tratando de interpretar y responder lo que la gente en la casa se está preguntando. Tengo un rol específico de empatizar, animar, pero lo hago siempre con los pies en la tierra. Con todas las experiencias que he vivido a mi edad, porque mi vida no ha sido Bilz y Pap, me siento capacitada para estar a cargo.

Se siente la buena onda del equipo…

El equipo del Mucho Gusto es súper afiatado. El productor ejecutivo lee muy bien a la audiencia y ha logrado dar cuerpo a un programa durante cinco horas diarias. Con José Miguel (Viñuela) a la cabeza, tenemos el desafío de encabezar un equipo, me encanta trabajar con él, lo paso muy bien y creo que se nota en pantalla. Tengo la suerte de estar en el matinal más exitoso de la televisión chilena y, por supuesto que significa una responsabilidad.

¿Con quién tienes una relación más cercana?

Desde que estamos solos con José, hemos logrado una cercanía y un fiato mucho más fuerte, y eso sólo lo da el tiempo, las experiencias. Sólo se logra cuando conoces a la persona y compartes con ella. Nos hemos unido tanto que de repente pensamos lo mismo o comentamos lo mismo. Es un muy buen partner, somos los dos sagitario, nos parecemos harto. Si fuera de otra manera, la pega sería cuesta arriba, pero la verdad es que con él es muy fácil, porque tenemos un grado de confianza de contarnos cosas personales, de apoyarnos y ya tenemos nuestro secreto de camarín (ríe). Eso no se compra en el quiosco.

¿Y cómo describes la relación con el resto del panel?

Es curioso, porque mi llegada al matinal fue bien de a poco. Primero fui de invitada, empecé a ir más seguido y después me dijeron “¿por qué no te quedas?”, y ahí me fui integrando y los conocí a todos. El equipo es rico, porque está en constante cambio, muta, el programa está vivo. El año pasado estuvo Bárbara Rebolledo, Francisca Imboden, Begoña Basauri, Millaray Viera. Estos cambios permiten variar, salir de la rutina, conocer nuevas historias, personas. Con las mujeres nos llevamos especialmente bien. Nos juntamos, hacemos aquelarres, nos apoyamos, no competimos.

“VOY A RECIBIR A DIANA CON LOS BRAZOS ABIERTOS”

¿Fue difícil abordar la salida de Kathy Salosny?

Fue un momento duro, difícil de abordar. El tiempo en que trabajamos juntas, fue una muy buena experiencia, pero todo lo que vino después no lo visualicé y me dolió, pero tenía claro que no era mi responsabilidad y que la tormenta iba a pasar. En el equipo nos tuvimos que adaptar y recibí mucho apoyo de mis compañeros. Fue fundamental.

¿Qué opinas de las críticas que recibe Paty Maldonado? ¿Les afectan como equipo?

Si le pasa algo a cualquier compañero o compañera en todo ámbito, nos afecta, porque somos una familia, estamos muchísimas horas juntos. Siempre tratamos de rescatar lo positivo y, si alguien tiene algún problema o necesita ayuda, estamos para dar una mano y también para decir “oye, esto no me parece”. Hay honestidad. Ella es una mujer muy querida, tiene su público, pero no puedo responder por las polémicas.

¿Cómo tomas la llegada de Diana Bolocco?

Estuvimos al tanto de la llegada de Diana al canal, porque el proceso ha sido transparente. Nosotras nos conocemos hace muchos años, desde Canal 13 y, en lo personal, somos muy cercanas, conozco a Cristián (Sánchez) desde que trabajamos juntos. Mi historia con ella me hace estar feliz de su llegada y voy a recibir a Diana con los brazos abiertos, porque es una persona que quiero, que conozco y porque, además, es genial esta idea de tener a dos mujeres conduciendo un matinal. Siempre la fórmula es un hombre y una mujer, o dos hombres y una mujer, pero ahora vamos a innovar, vamos a ser dos mujeres y un hombre.

¿De qué manera enfrentas el paso de la edad en televisión?

La única manera de ser feliz en televisión es vivir sin miedo, porque se te puede acabar y eso no tiene que ver con la edad. Puede que tomes otra opción, o que tu contrato tenga fecha de término. En mi trabajo diario, trato de que el miedo no me movilice, que sea el amor y aceptar los desafíos. Los tiempos están cambiando. Antes las mujeres adultas no tenían mucho espacio, pero ahora está Kathy Salosny, Karen Doggenweiler, periodistas, actrices. No sé si vamos a lograr lo que Mirtha Legrand, Susana Giménez o Moria Casán o, como en Estados Unidos, donde los matinales los guían mujeres maduras. De todas formas, no le tengo miedo a las arrugas. Mis experiencias de vida y lo que he tenido que sortear, me hacen sentir segura.

¿Cómo te mantienes tan llena de energía?

Creo que gracias a mis ganas de estar bien. Eliminé el “ay, parece que me quiero enfermar”. Esa frase no sale de mí. Con el tiempo he aprendido que, mientras más madura soy, más me voy encontrando con lo que me gusta, con cómo quiero verme. Además, es más fácil decir “no, no quiero”, vas limpiando tu vida. Luego de un matrimonio fallido, encontré nuevamente el amor, formamos una familia con los míos, los tuyos y los nuestros. Con mi pareja nos parecemos mucho, no actuamos desde el miedo, vamos detrás de lo que queremos.

