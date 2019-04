Adriana Barrientos reveló que tiene un tumor en las cuerdas vocales “espero estar bien”

La modelo Adriana Barrientos pasa un delicado momento de salud en su vida. Relató a la prensa de su país que todavía tiene un tumor en sus cuerdas vocales, a pesar de haber pasado recientemente por una sala de cirugía.

“A pesar de eso siento que la vida me sonríe, que he tomado muy buenas decisiones, que tengo mucha gente que me quiere y que la vida que he llevado a sido tremendamente linda… no sé que viene ahora, pero espero estar bien, más ahora que tengo a mi pequeñita @asia_bulldogfrances (su mascota), que ha llenado mi vida de amor “, compartió Adriana en su cuenta de Instagram con sus miles de seguidores.

La pesadilla médica de Adriana comenzó en abril del 2018 cuando reveló que se sometería a una operación para extirpar sus amígdalas por un cuadro de inflamación. Dijo que su diagnóstico era de nódulos en las cuerdas vocales, solo que cuando estaban en media operación le detectaron el tumor que ahora padece y por el cual debe pasar de nuevo por un procedimiento quirúrgico.

La modelo contó que el problema se agravó debido a que sus cuerdas vocales hacen un roce no común, esto sumado a un reflujo estomacal que las quema y ocasiona gran dolor.

