Abogada de Nicolás López sobre denuncia de Josefina Montané: "Un chiste de pésimo gusto no se puede trasformar en delito"

Paula Vial, abogada del actor chileno Nicolás López desestimó la denuncia de la actriz Josefina Montané y aseguró que su declaración es un "chiste".

"Testimonios como el de Josefina Montané, que señala que en el contexto de una conversación de hablaban de los senos le dice 'te puedo tocar"" no tienen ninguna relevancia para efectos penales. Un chiste de pésimo gusto, no se puede transformar en un delito", aseguró la abogada.

Vial también expresó que “cuando se retome la audiencia de formalización este miércoles los nuevos antecedentes agregados a último momento por la Fiscalía no son suficientes para determinar la prisión preventiva, así que dudamos que Nicolás López reciba alguna medida cautelar privativa de libertad".

Aseguró que no hay evidencia y lo que hay es “una especie de montaje”.

“Nuestra visión no ha cambiado, creemos que son antecedentes que no han modificado la falta de evidencia respecto de los hechos que se le imputan (…) Persiste esta idea de que no hay evidencia y que estamos ante la construcción de caso, una especie de montaje (…) No es una afirmación nuestra, es algo que proviene de la prueba que vamos a presentar durante la audiencia", dijo aseguró a ADN Hoy.