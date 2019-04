Sus actitudes no pasaron impunes entre los que han trabajado con ella. ¿Quién es? Esta actriz tiene fama de grosera y caprichosa entre sus colegas.

La revelación llegó con una confesión de Jimmy Vásquez, quien recordó una de las peores experiencias laborales que tuvo para La Red.

Esta no fue a causa del trabajo, sino por cuenta de una colega que no tenía problema en maltratar a los demás cuando se sentía inconforme.

Así sucedió en una ocasión, cuando grababan el cabezote de una comedia (aunque Vásquez nunca reveló cuál).

"Ella estaba ofendidísima porque no le hacían un plano a ella sola. También estaba Consuelo Luzardo y en un momento le pegó a Consuelito [porque decía que ella se hacía en frente para eclipsarla]. Hasta el sol de hoy se ha convertido en una mujer bastante indeseable por mí", contó el actor en el programa de farándula.

Actor Jimmy Vásquez habló de las agresiones a una actriz durante una grabación



Pero ahí no termina todo. Jimmy Vásquez cuenta que la actriz (de quien no quiso revelar el nombre) también maltrataba a las vestuaristas y maquilladoras.

"Yo les dije, 'no atiendan a esta señora'. [Ella] me miró, empezó a tirar las cosas como niña chiquita. Era bastante loquita", cuenta.

Ante esta agresividad, Jimmy y sus compañeros de elenco decidieron aplicar la llamada Ley del hielo (no dirigirle la palabra).

Por su parte, Consuelo Luzardo nunca quiso hablar del tema, pues según Jimmy Vásquez, "ella es una dama, y no quiso hacer más grande el problema".

Si bien no se sabe exactamente de quién podría tratarse, al mirar la trayectoria de Vásquez junto a Consuelo Luzardo, podríamos estar hablando de alguien del elenco de Aquí no hay quien viva. Sin embargo, no hay manera de comprobarlo, por ahora.

