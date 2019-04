Comprometedor video de Poncho Zuleta con una de sus seguidoras:

Aunque la gente que se encontraba en el concierto aplaudió lo ocurrido, usuarios de la red social cuestionaron las acciones del artista.

Internautas no solo juzgaron el hecho de que el cantante subiera a una mujer para hacer ese tipo de espectáculo, sino también por la osadía de la mujer que se subió al público buscando bailar con el artista.

El video ha sido compartido en diferentes cuentas de las redes sociales. Actualmente el clip cuenta con miles de visualizaciones y cientos de comentarios .

https://www.instagram.com/p/BwdWJ-1hPTQ/?utm_source=ig_embed

"¿Folclor? Morbo, será", "Viejo verde. Y la otra alborotada, como que ya no hay manera de bailar que no sea de esa forma", "Ella con su baile vulgar y él un atrevido" "Definitivamente no hay respeto de ninguna de las dos partes, pero cada quien con sus actos", escribieron algunos de las usuarios de la red social.