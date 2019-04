Luego del escándalo que protagonizó la presentadora tras conocerse la libertad del doctor que le inyecto biopolímeros, volvió a cautivar por su belleza. En una de sus recientes publicaciones demostró que la sensualidad es cuestión de actitud. "Que tentación", le dicen a Jessica Cediel por reciente publicación.

Jessica demostró que lo que la hace poderosa ante la cámara no es lo que uses sino como lo usas. Con unos jeans y una strapless rosado demostró que es suficiente para llamar la atención en redes.

Así como muchos internautas la aplaudieron por su belleza, otros no dudaron en criticarla. Pero los mensajes que más llamaron la atención son aquellos en los que se hace referencia a la Semana Santa.

Si bien es una celebración religiosa, que se debe cuidar en todo sentido, con la publicación de la modelo más de uno se considero "pecador".

A post shared by Jessica Cediel (@jessicacedielnet) on Apr 18, 2019 at 2:35pm PDT

View this post on Instagram

"Que tentación para Semana Santa, te ves divina", "Uno tratando de cuidarse esta semana y no ayudan, me considero pecador", "Ella es mi ángel, lo he visto todo. Me encantas", escribieron algunos en los comentarios de la publicación.