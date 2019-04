Hace unos cuantos días se conoció, por medio del programa Doble vía, la carta de un televidente al defensor del televidente, donde sentencia que Tu Voz Estéreo "no aporta nada". Aunque el usuario no pidió que se dejara de emitir el programa, si solicitó cambiar el contenido. Polémica por el contenido en Tu Voz Estéreo.

Sin embargo, los seguidores del programa no estuvieron de acuerdo con las fuertes palabras de la carta y protestaron por medio de redes sociales. Por medio de una publicación donde aparece el logo y los presentadores, algunos internautas justificaron que el contenido del Tu Voz Estéreo trata problemáticas reales con el fin de educar a los jóvenes y niños.

Además, por la larga trayectoria del programa diferentes generaciones han podido prevenir las consecuencias por dar a conocer de manera ilustrada temas tabú, como embarazos no deseados, diferentes clases de extorsión, entre otros.

En conclusión, muchos resaltaron que si bien el contenido no es como el de La Rosa de Guadalupe, es visto por quienes lo desean. Actualmente la televisión brinda una gran cantidad de canales, nacionales e internacionales, es por eso que le hacen un llamado a quienes les molesta el contenido del programa y piden que simplemente lo ignoren.

"A mi me ha enseñado como tratar temas con mis hijos, son historias de la vida real, no historias de La Rosa de Guadaupe, si no le gusta el programa no lo mire", "El contenido es realista, la tolerancia es una de las bases de la sociedad, cambie de canal si no le gusta", fueron algunos de los comentarios.

La respuesta de Caracol y del programa es que esta temporada del programa está enfocada en los jóvenes y niños y problemáticas como las separaciones de los padres, entrar a la universidad y las drogas.

Sin embargo, el canal no negó que hay ciertas problemáticas que están tratando de manera no adecuada. "Pero definitivamente los temas relacionados con el sexo, más allá del sensacionalismo, no están siendo tratados de manera adecuada y constructiva", dijo.

