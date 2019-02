Mara habló abiertamente de la única cirugía que tiene

View this post on Instagram

@laagenciabatallademodelos @caracoltv el contrato de hoy que tal les pareció? Un gran equipo un gran trabajo @carocastrolive @paularestrepo.makeup @andresyepesd @juanmoore comentemos corazones morados💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 para apoyar a la agencia morada