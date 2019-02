Mara Cifuentes, la exparticipante trasnsexual del reality 'La Agencia', sorprendió a más de uno con su reciente confesión. Mara, reveló cuál era su nombre antes de cambiar de sexo



Luego de ser eliminada de 'La agencia', como es costumbre, apareció en 'Día a día' para hablar de su participación. Pero no solo eso, también respondió todas las preguntas que tenían las presentadoras.

Una de las incógnitas que más llamó la atención, hecha por Carolina Soto, fue ¿cómo eligió su nombre luego de decidir cambiar de identidad?.

"Eso fue complicado, porque me decían '¿cómo te llamas?', y yo me quedaba así (sin palabra), entonces sí empecé como a indagar… y soy una persona que ama el mar. Me encanta el mar, la vida marina me encanta, me encanta bucear", relató Mara.