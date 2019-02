Mara Cifuentes, la participante trasnsexual, ha dado de qué hablar en el reality'La Agencia'. Algo que ha hecho que su popularidad en redes sociales aumente. El ofensivo comentario contra Mara que muchos critican.

Durante el transcurso del reality la modelo ha demostrado que es una de las cartas fuertes de su agencia, liderada por Carolina Castro. Sin embargo, en su última presentación su participación no logró sobresalir por lo que fue sentenciada a eliminación.

La pasarela, que consistía en reflejar el ejemplo de cultura ciudadana, era un performance; sin embargo, durante la participación de Mara los factores que utilizaron no la ayudaron. No obstante, uno de sus fuertes iba a ser la interpretación de una canción por parte de ella.

Pero, al momento de llevarlo a cabo no fue bien visto ni por los jueces, ni la audiencia. El momento se puede ver en el minuto 31:36 del capítulo.

Luego de salir de la pasarela la modelo no dudó en confesar que su presentación fue terrible, a pesar de ello un usuario en redes no se limitó en solo apuntar que no sabía cantar sino que lo hizo por su condición sexual.

El ofensivo comentario contra Mara que muchos critican:

#Mara cantando 🤣 esa voz de travesti tan asquerosa que tiene. Tremenda manzana de Adán de man. Y cantando??? 😆 travesti ridicula #LaAgenciaBatallaDeModelos — Homosexual NO LGBTIXYZ (@GayDeDerecha) February 14, 2019

El tuit rápidamente tildado como discriminatorio, cruel e ignorante, ya que el hecho de que se haya realizado un cambio de sexo no determina su desempeño a la hora de cantar.

Te quedaste en el siglo XIX? — Mariana forero🤷🏻‍♀️ (@Mariana_Forero_) February 14, 2019

Qué tiene que ver el siglo con no querer escuchar una travesti desafinada y débil? — Homosexual NO LGBTIXYZ (@GayDeDerecha) February 14, 2019

No he escuchado un comentario tan ignorante como este.

Da es pesar. Jaja — Sam (@SAM_13444) February 14, 2019

