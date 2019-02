Carolina Cruz por fin habló de las críticas en 'Día a Día':

View this post on Instagram

• Que sin filtros, que con filtros, que por que me veo tan fea en día a día, que por que me veo tan diferente en las fotos, que por que soy tan insegura (según la gente), que por que bloqueo a los que me dicen la verdad ( verdad para ellos es insultarme y por debajearme), que por que en más fotos se me ve la piel como de 15 si en realidad estoy vieja y pasada de moda (según ellos), en fin…la respuesta a esto es sencilla; porque si, porque así soy yo, porque es mi vida, mi instagram y hago lo que me hace feliz, si me hace Feliz verme llena de filtros los seguiré poniendo, si me hace feliz trabajar en TV y me siguen llamando para hacerlo, lo seguiré haciendo, es mi vida no la tuya y si no le hago daño a nadie en que te afecta?? Creo que el problema aquí no es mío es tuyo que me sigues y te mortificas viéndome cuando te parezco tan pasada se moda. Vive y deja vivir….besitos y mucho amor por estos lados ❤️❤️ Que las redes sociales sumen a tu vida!! Aquí les va una sin filtros eso si desde el ángulo que más me conviene porque del otro lado me veo FATALLLLL para que saques diferencia y compares!! Recuerda que en unas estoy maquillada por mi, en otras por Malejo o Cris que hacen milagros jajajaja y así…