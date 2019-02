Lo tomó con humor: Diana Bolocco debió llamar al matinal de TVN para desmentir dichos de Cristián Sánchez

Hoy es el Día de San Valentín y se nota en el aire. Este año la transmisión comenzó desde temprano. Y, como es de costumbre, notas sobre famosos flechados por cupido o llamados telefónicos en vivo se tomaron los matinales.

Fue en este contexto que una pareja mediática protagonizó un divertido momento en el matinal “Muy Buenos Días” de TVN.

Todo comenzó cuando Cristián Sánchez contó cómo fue su experiencia este año. "Mi Día del Amor comenzó como el forro por tu culpa, Marcela (Vacarezza)", empezó diciendo el panelista.

Claro que en vez de vociferar su amor a los cuatro vientos, prefirió deslizar un par de críticas hacia su cónyuge, Diana Bolocco.

En tono de broma, Sánchez aseguró que anoche andaba en una pauta precisamente por el 14 de febrero. De esta forma el animador llegó tarde a su casa pero, para su sorpresa, su esposa no estaba.

Tras narrar cómo la estuvo esperando hasta altas horas de la madrugada, el panelista reveló que Diana andaba de carrete Junto a Marcela Vacarezza, razón por la que no hubo celebración en la noche.

A su vez, aprovechó para afirmar que a Bolocco no le gustan las sorpresas. “Mi mujer es tan planificada que no se le puede sorprender, porque le da como un soponcio”, reveló antes de ejemplificarlo con una anécdota.

Ante ello, Diana tomó su teléfono y se contactó con el matinal para entregar su versión.

Diana Bolocco debió llamar al matinal

“Estoy súper feliz de levantarme en el día del amor. Prender a mi marido para ver lo bien que habla de mí, y que en media hora me haga bolsa”, comentó la animadora, demostrando una vez más su gran sentido del humor.

En este sentido, primero se refirió a la noche anterior y su supuesto “carrete”. “La verdad es que nos acompañamos con Sergio (Arias) y la Marce, porque el Rafa estaba trabajando. A diferencia de mi marido, que estaba carreteando con mi ex equipo que conozco muy bien y sé cómo son los carretes“, expresó.

“No sé cómo se acicaló, pero la situación es la siguiente: cuando yo llego, 00:30 a mi casa y hay un ser humano de mediana edad absolutamente desplomado sobre la cama, con la boca abierta y babeando. Yo no sé si ustedes creen que eso es muy atractivo para celebrar el Día del Amor. Es más, yo tenía algo preparado. La verdad es que nunca pensé que iba a llegar tan temprano", se descargó la animadora.

Agregando que "la verdad es que yo le cuido el sueño a mi marido, entonces no lo distraje con juegos de otro tipo”.

Luego, aprovechó su espacio al aire para aclarar su relación con las sorpresas. “Cómo que no me gustan las sorpresas. O sea, no me gustan, es verdad, pero voy a todas las que tú me propones. Me cuestan las sorpresas, hay harta gente que es como yo, pero voy a todas”, sentenció.

Claro que todo esto fue en todo de broma. La buena onda entre ambos rostros se podía evidenciar durante el contacto telefónico. y casi al final del llamado la mediática pareja se dedicó un enternecedor saludo de Día de los Enamorados para "hacer las paces".

