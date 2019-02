Los retos que ahora debe enfrentar Luisa Fernanda W tras la muerte de Legarda

View this post on Instagram

En los días donde el corazón llora y el alma se desgarra, más me doy cuenta del amor De Dios, él siempre está con nosotros para darnos su alivio. Dios no quiere ver a sus hijos llorar, Dios no es el causante del sufrimiento del mundo, Dios es el amor que sobre pasa cualquier ley de entendimiento. Tú solo háblale en tus oraciones, sé amigo de Dios, y poco a poco entenderás cada situación de tu vida. Y no, no estoy tan fuerte como parezco, es Dios quien me da calma Y entendimiento. Estoy en un punto en donde voy entendiendo que es más la gente buena, es más la gente que acompaña y está llena de amor. Pero por otra parte voy entendiendo el odio del mundo y la falta de Dios. Y saben ? Yo no soy la más religiosa o la predicadora de la palabra, soy un ser humano cómo tú que simplemente Dios me está regalando este espacio esta plataforma para decirles SEAMOS FELICES, OBREMOS BIEN Y ENTENDAMOS QUÉ SÍ HAY UN DIOS.